「トイ・ストーリー5」がシリーズ最高の公開初週末における興行収入を記録した。7月3日の日本公開に先駆け、19日から海外で公開が始まった人気シリーズ最新作が、3億120万ドル(約505億円)の興行成績を記録。過去4作品を上回る大ヒットのスタートを切った。 【写真】テイラー・スウィフト「夢だった」人気作品に楽曲書き下ろし スマホやタブレットが当たり前の現代で、ウッディやバズ・