JR西日本岡山支社 大雨の影響に伴い、JR西日本は、6月25日午前9時20分時点で、下記の通り、岡山エリアで運転を見合わせるなどしています。 姫新線は、倒木の影響により、7時42分から新見駅～津山駅の運転を見合わせています。 赤穂線は、倒木の影響により、午前5時55分から、播州赤穂駅～西大寺駅の運転を見合わせています。 芸備線は、備後落合駅～三好駅(広島県)で、終日運転を取りやめます。