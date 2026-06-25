日本は現在グループ2位北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月24日、大会14日目を迎えグループステージ第3節が始まった。日本と決勝トーナメント初戦で対戦濃厚なグループCでも順位が確定し、「どこと当たってもキッツイ」と反響を呼んでいる。ブラジル代表は初戦でモロッコ代表に引き分けたものの、ハイチ代表に勝利して1勝1分でスコットランド戦を迎えた。そのブラジルはコットランドを圧倒すると、ヴィニシウスが前半で2