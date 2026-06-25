上田竜也と川島如恵留（Travis Japan）がダブル主演を務める舞台『ノッキンオン・ロックドドア THE STAGE』（10月開幕）の2ショットビジュアルが解禁され、あわせて全キャストと公演日程が発表された。【写真】実力派俳優がずらり！舞台『ノッキンオン・ロックドドア 』全キャスト今作は、作家・青崎有吾氏によるミステリー小説シリーズが原作。2023年にはドラマ化され、初めて舞台化される。インターホンもドアチャイムもノ