俳優の水谷豊が主演を務めるBS朝日の4K時代劇スペシャル『無用庵隠居修行10』が、9月22日（後7：00〜8：54）に放送されることが決定した。2017年の放送開始から10年目を迎える人気シリーズの第10弾となる。【画像】この記事関するそのほかの写真原作は直木賞作家・海老沢泰久の短編時代小説。吉川一義監督と水谷が再びタッグを組み、武士の日常と江戸に潜む事件を、笑いと人情、サスペンスを交えて描く。主人公・日向半兵衛役