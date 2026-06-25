〈美空ひばりの詞に「歌えない」…松浦亜弥（当時16）初めての“挫折”につんく♂がかけた“アツい言葉”とは？〉から続くきょう6月25日、“あやや”こと松浦亜弥が40歳の誕生日を迎えた。今月の初めには、春日井製菓ののど飴「キシリクリスタル」のウェブCMで久しぶりの歌声を披露し、話題になったばかりだ。2001年にソロ歌手としてデビューすると、「LOVE涙色」「♡桃色片想い♡」など、瞬く間にヒットを飛ばすが、