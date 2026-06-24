とちぎテレビ ２０１９年の東日本台風による豪雨の影響で氾濫した宇都宮市を流れる田川の治水工事が終了し、２４日、竣工式が行われました。 完成したのは宇都宮市川田町に整備された川田調節池です。 「田んぼダム」とも呼ばれるこの施設は、田川沿いの田んぼだった土地を水を貯められるように工事したもので、およそ１６ヘクタールの面積におよそ３３万６千立方メートルの水を流し込み、田川の氾濫を抑え