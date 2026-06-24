とちぎテレビ ６月は「秩序ある共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」です。 東京出入国在留管理局は２４日、外国人の不法就労を防ぐための啓発活動を行いました。 朝の通勤、通学の時間帯、ＪＲ宇都宮駅西口で啓発活動を行ったのは、東京出入国在留管理局と宇都宮東警察署の職員、１０人です。 マスコットキャラクターの「とりぶ」と「ルリちゃん」も参加し、道行く人たちにリーフレット