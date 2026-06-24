とちぎテレビ 那珂川町にある鷲子山上神社では、早咲きのあじさいが見頃を迎え、色鮮やかな姿を見せています。 栃木県と茨城県にまたがり、幸福を招き、苦労を運び去る「フクロウ（不苦労）」の神社として知られる那珂川町の鷲子山上神社では、早咲きのあじさいが見ごろを迎えています。 「福ふくろう園」と名づけられた庭園には、１５年ほど前から宮司の長倉樹さんが趣味で集めたおよそ６０種類、２，５００株のアジサ