とちぎテレビ 宇都宮市は２４日、宇都宮市歯科医師会と大手菓子メーカーとの間で市民の歯と口腔の健康づくりを目的とした３者協定を結びました。 締結式では佐藤栄一・宇都宮市長と宇都宮市歯科医師会の北條雅人会長、それに大手菓子メーカー、ロッテ宇都宮支店の野口直之支店長が協定書を取り交わしました。 今回の協定は、宇都宮市と歯と口腔保健の専門機関である市歯科医師会、歯と口腔の健