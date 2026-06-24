とちぎテレビ 高校生に国際理解や外交官の職務について興味を持ってもらおうと、宇都宮北高校で２４日、この学校を卒業した外務省職員による講座が開かれました。 この講座は、外務省が１９９５年から全国の高校で毎年実施しているもので、２４日は宇都宮北高の１年生およそ３２０人が受講しました。 講師を務めたのは、会場となった宇都宮北高校を卒業し、外務省に入ってからエジプト、イラク、サウジアラビアの３か国