コロンビア大統領選挙で、選挙当局は、極右のデラエスプリエジャ候補が正式に勝利したことを認めました。21日に行われた決選投票は、1回目の投票で最多得票を獲得した極右のデラエスプリエジャ候補と、現職ペトロ大統領の盟友で左派のセペダ候補による対決となりました。その結果、選挙当局はデラエスプリエジャ候補が勝利したことを認めました。21日に発表された速報値ではデラエスプリエジャ候補がリードしていましたが、左派候