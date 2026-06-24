とちぎテレビ 高校生が闇バイトに応募したり加担したりして起こる犯罪が県内外で発生していることを受け、栃木県警は２４日、高校生に闇バイトや犯罪について考えてもらう座談会と講話を栃木工業高校で開きました。 座談会には、生徒会役員や風紀委員の生徒８人が参加し、県警の杉本孝本部長と一緒に闇バイトや地域の犯罪を減らすために自分たちができることを討論しました。 栃木県警では、高校生が考える闇バイト撲滅