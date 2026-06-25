気象庁は青森県で最大震度6強を観測した地震に関し、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表する対象かどうかについて精査していましたが、基準に至っていないということで、この情報の発表はありませんでした。【映像】地震発生時の様子（実際の映像）この情報は日本海溝・千島海溝付近でマグニチュード7.0以上の地震が起きた場合に、その後発生する可能性がある大きな地震への警戒を呼びかけるものです。（ANNニュース）