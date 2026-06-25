青森県で最大震度6強を観測した地震で、震度6弱を観測した青森県八戸市の自宅にいた男性は、JNNの取材に次のように話しました。八戸市に住む男性「緊急地震速報が鳴ると同時ですね、ほぼ。一気に大きな揺れですね、6弱相当の。それが30秒ぐらい続いて、横揺れというよりは縦揺れという感じでした。揺れ的には。体感的に2、3分ぐらい揺れたかと思います。何とか壁に手をつけてって感じで」自宅では、棚などの家具が倒れることはなか