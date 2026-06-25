青森県で震度6強を観測した地震について専門家は、去年12月と今年4月に北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表された地震の際に壊れずに残っていた「割れ残り」の領域で起きた可能性が高いと指摘しています。東京科学大学の中島淳一教授によりますと、今回の岩手県沖を震源とする地震は、2025年12月に青森県東方沖で起きたマグニチュード7.5の地震と、2026年4月に三陸沖で起きたマグニチュード7.7の地震のちょうど間の場所だという