南米ベネズエラで24日、マグニチュード7規模の地震が連続で発生し、首都カラカスで建物が倒壊するなどの被害が出ています。アメリカ地質調査所（USGS）によりますと、24日午後6時過ぎ、首都カラカスの西にあるカリブ海沿岸のモロン近郊を震源とするマグニチュード7.2と7.5の地震がほぼ連続で発生しました。カラカスでは複数の建物が倒壊したほか、アメリカメディアによりますと、複数のけが人が確認され、現在も救助活動が続けられ