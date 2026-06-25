クローゼットの服がハンガーからずり落ちたり、肩にハンガーの跡がクッキリと付いてしまったり…。そんな衣類収納の悩みを解決してくれるアイテムをセリアで発見。なんと2本セットで110円（税込）という高コスパもうれしいハンガーで、実際に試してみると使い勝手のよさに感動！詳しくご紹介していきますね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：すべりにくいノンスリップハンガー アーチ型 ブラック価格：￥110（税込）サイ