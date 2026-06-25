ダイソーの売り場で見つけて、思わずパケ買いしてしまったリップグロス。実は今SNSでも「韓国コスメみたい」「可愛すぎる」と話題になっている大注目の商品なんです！パッケージが凝っているだけでなく、今っぽいリップになれるおしゃれな色合いも魅力。キーホルダー感覚で、バッグにつけて持ち運ぶこともできますよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：KM チェーン付きシャイニーリップグロス 01b、04b、03b価格：各