ダイソーの『壁に飾れるミニクリアスタンド（2個）』は、推し活グッズを省スペースで飾れる便利なアイテム。クリア素材でインテリアになじみやすく、壁面を活用できるのが特徴。また、他のディスプレイグッズではあまり見られない、フックや溝が付いているのがミソなんです。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：壁に飾れるミニクリアスタンド（2個）価格：￥110（税込）サイズ（約）：147mm×27mm入