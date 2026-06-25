お気に入りの小物を飾りたいけれど、平置きだと奥のものが見えなかったり、棚の上が雑然として見えがちですよね。ダイソーには、透明感を活かして見せながら整理できるアイテムがあります！コレクションを飾るだけでなく、普段使いの小物収納にも便利で、机まわりや棚の上をすっきり整えたい人にもオススメです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ディスプレイステージ（ワイド、2段）価格：￥220（税込）サイズ（約）：奥