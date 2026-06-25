グラビアアイドル峰りなこが24日までにインスタグラムを更新。変形水着姿をアップした。峰は「20日の撮影会衣装1つと、前夜から当日朝の様子をおすそわけ」とコメント。胸元が深くカッティングされたワンピース水着で、むっちりと豊満なJカップバストをあらわにした。この姿にフォロワーからは「過激な衣装ですね〜」「スゴイ」「とても美しくて綺麗だよ」とコメントが寄せられている。峰は「テコンドー元日本1位」「JCUPグラドル