JR東日本によりますと、青森県で震度6強を観測した地震により、東北新幹線は東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが東京駅と仙台駅の間は午前9時30分に運転を再開しました。仙台駅と新青森駅の間は午後1時ごろ運転再開の見込みです。また東京駅と仙台駅の間の運転本数は大幅に少なくなっていて、はやぶさ号とこまち号は運休、やまびこ号となすの号は運転本数を大幅に減らして運転するということです。山形新幹