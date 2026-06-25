大手IT企業でOLとしても働きながら、グラビア活動を行う木村絵里子（29）が24日までにインスタグラムを更新。小面積のランジェリー姿をアップした。木村は「たくさん見つけてもらえて、本当に幸せでした」とコメント。布面積の小さな、刺激的なランジェリー姿を公開した。この投稿にフォロワーからは「もうね、たまんないです」「スタイル良すぎて惚れちゃいます」「刺激的」などのコメントが寄せられている。