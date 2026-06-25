俳優高橋英樹（82）が24日までにブログを更新。内視鏡検査を受けたことを報告した。高橋は「早朝6時からの下剤はしんどいなあ(苦笑) 2Lの下剤に1Lの水を飲むのです」と説明し「大腸を空っぽにするのは大変な努力と辛抱だなあ」とぼやいた。続けての投稿で「良かった！内視鏡検査は夫婦で異常無し！！」と報告した。この投稿にファンからは「かなり身体的負担が大きいかと想像しています」「異状がないことを祈っております」「きつ