レースクイーン（レースアンバサダー）でグラビアアイドルの新田妃奈（26）が24日までにインスタグラムを更新。入浴ショットを披露した。「2枚目がすごいよ」とコメントし、入浴中の姿をアップした。体に白いバスタオルを巻き、93センチの美谷間をのぞかせている。この姿にフォロワーからは「セクシーさ満開」「ドキドキレベルMAX」「タオル落ちそう」とコメントが寄せられている。新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大