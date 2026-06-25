「ツインズ−ドジャース」（２４日、ミネアポリス）ドジャースのロバーツ監督が試合中に捕手・ラッシングを呼び、ベンチ内で肩を組んで話し込む異例の場面があった。二回１死満塁、クライドラーの初球だった。大谷がメジャー移籍後最速の１０１・７マイル（約１６３キロ）を投じたが、ラッシングがサインを間違えたのか捕球し損ねて後逸。同点を許した。ベースカバーした際に大谷は落胆した表情を見せた。直後、マウンドに