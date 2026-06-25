ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が24日、インスタグラムを更新。公園でのショットを投稿した。竹中アナは「おはよう今日は華華天国担当日やたたたたたたーーーーーーリスナーさんに会えるるるるるるるーーーーー」とラジオ番組出演を告知し、近影をアップした。竹中アナは公園の遊具から顔や胸を出し、楽しそうに遊ぶ姿を披露している。この投稿にフォロワーからは「お胸がオフサイド」「スゴイ立体感」「3D画像か