グラビアアイドル小日向ななせが24日までにインスタグラムを更新。ランジェリー姿をアップした。「濡れ髪っっ」とコメントし、浴室でシャワーを浴びる姿を投稿。ランジェリー姿で後ろを向いており、ぬれた髪とヒップを強調させている。この投稿にフォロワーからは「水も滴る良いお尻」「ナイスヒップ」「まん丸お尻」とコメントが寄せられている。小日向は愛知県出身、アイドルグループ・放課後プリンセスの元メンバー。