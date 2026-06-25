２５日午前７時３０分頃、青森・三八上北で震度６強の地震が起こったことを受け、ＮＨＫも臨時ニュースを放送。そのため連続テレビ小説「風、薫る」の第６４話は「午後０：４５から放送予定」と告知された。公式ＨＰによると、第６４話は、「伝道師になる」と言って看護婦にはならなかった喜代（菊池亜希子）が帝都医大病院にやってきて…とある。２６日の第６５話については、サッカーワールドカップの日本対スウェーデン戦