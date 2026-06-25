フリーアナウンサー黒田菜月（35）が24日までにインスタグラムを更新。NHK気象キャスター久保井朝美（37）、田中美都（36）と群馬県伊勢崎市を訪れたことを報告した。「暑い街・群馬県伊勢崎市でロケニュースーン・気象予報士の久保井さんと田中さんと3人で伊勢崎の暑さを探ってきました」と報告し、スリーショットや、自撮りショットを投稿した。「プライベートでもアメダス観測値におでかけしたり、ご飯に行ったりする3人なの