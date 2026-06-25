けさの東京株式市場で日経平均株価は一時、2000円以上値上がりし、7万1000円台を回復する場面がありました。きのう発表されたアメリカの半導体メモリー大手「マイクロン・テクノロジー」の決算が好調だったことから、東京市場でもAIや半導体関連株を中心に買い注文が広がっています。