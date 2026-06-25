グラビアアイドルの藍野りな（25）が24日までに、インスタグラムを更新。近影をアップした。「免疫つけなきゃね」とコメント。Tシャツをめくり上げ、ビキニから美谷間をあらわにした姿を投稿した。この姿にフォロワーからは「たまらん美ボディ」「かんわいい」「いつも美しい」とコメントが寄せられている。藍野は東京都出身。22年8月にDVD「食べごろ果実」を発売。「まんまるバストのニューフェイス」のキャッチフレーズがついた