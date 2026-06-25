フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）は２５日、サッカー北中米Ｗ杯の１次リーグＣ組第３戦でブラジルがスコットランドに３―０で勝利したことを速報した。この日は、午前７時半ごろ、青森県三八上北で震度６強の地震があり、前番組の「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）が午前９時２０分まで延長し地震に関連するニュースを放送した。２０分遅れのスタートで引き続き地震のニュースを報じた。