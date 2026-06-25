気象庁は午前9時半から会見を開き、今回の地震について、「揺れの強かった地域では地震発生から1週間程度、最大震度6強程度の地震に注意してほしい」と呼びかけました。また、「今後2〜3日程度は規模の大きな地震が発生することが多くある」として注意を呼びかけています。