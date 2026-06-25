歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が24日までにブログを更新。ソフトバンク王貞治球団会長（86）との思い出をつづった。團十郎は本日は「麻央の祥月命日です。生前に、私が福岡での公演をしていた時、あまり人生うまくいかない時でして、その時に、王貞治さんに急にお食事を誘われました」と振り返った。「とても優しく、お人柄が大きく、素晴らしい方なのは皆様ご承知と思います。しばらくして私は麻央と結婚して、お祝いにと、二人を