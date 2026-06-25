ものまねタレントりんごちゃんが24日までにインスタグラムを更新。舞妓（まいこ）に扮（ふん）した姿をアップした。「映画があまりにも美しすぎて、影響されまくり」とコメント。赤い着物を着用し、舞妓（まいこ）に扮（ふん）した姿をアップした。この投稿にフォロワーからは「りんごちゃん…美し過ぎる」「えっ？この人、リンゴちゃん？」「ええぇ〜リンゴちゃんなのぉ」「どんどん綺麗になっていくりんごちゃん」とコメントが