25日午後の岡山・香川の天気（提供：ウェザーニューズ） きょう（25日）午前9時30分現在、高松、岡山、津山では雨となっています。これまでの最低気温は、高松で20.5℃、岡山で20.2℃、津山で18.9℃でした。 25日は、台風7号の影響で前線や湿った空気の影響が強まり、瀬戸内エリアでは雨の降るところが多くなりそうです。昼前にかけて強まるところもあるでしょう。 日中の最高気温は、高松で24℃、岡山と