午前7時30分ごろの地震で震度6強を観測した青森県によりますと、現在、災害対策本部で情報収集中ですが、県内で、自宅に設置している灯油のホームタンクが倒れたという通報が何件か入っているということです。火災発生などにはなっておらず、消防などが対応に当たっているということです。