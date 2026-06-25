ホルムズ海峡の状況改善で原油供給が正常化するとの期待から、アメリカ産WTI原油の先物価格は24日、一時1バレル＝70ドルを下回りました。ニューヨーク原油市場では24日、原油の主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格が一時、1バレル＝70ドルを割り込みました。70ドルを下回るのは、アメリカとイスラエルによるイランへの戦闘開始直後の3月2日以来、およそ4か月ぶりです。ホルムズ海峡を船舶が通航し始めていると報じられた