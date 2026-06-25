原子力規制庁によると、日本原燃の使用済み核燃料の再処理工場（青森県）、東北電力東通原子力発電所（同）、女川原発（宮城県）、北海道電力泊原発（北海道）、東京電力福島第一原発（福島県）などで異常は確認されなかった。