三重県警察への就職を考えている専門学校生を対象にした見学会が24日、津警察署で行われました。警察の仕事の魅力ややりがいを実感してもらおうと津警察署が初めて開いたもので、津市内の専門学校に通う9人が参加しました。はじめに、津警察署の島田素明署長が参加者一人ひとりと名刺交換を行い、島田署長は「警察はとてもやりがいがある仕事。ぜひ私たちと治安を守る同志になってもらいたい」と呼びかけました。このあと、担当者