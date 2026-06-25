猫になって、家の中を気ままに歩き回り、街へ飛び出し、屋根の上まで駆け回る。そんな猫好きの夢をかなえてくれそうなシミュレーションゲームが、海外ユーザーを中心に注目を集めています。その名も「Cat Life Simulator（キャットライフシミュレーター）」。猫の視点で360度の世界を体験できるリアルなシミュレーションゲームで、現在Steamで体験版が公開されています。本作では、気ままで予測不可能な猫の生活を、プレイヤ