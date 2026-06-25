24日午前、横手市平鹿町浅舞の県道でクマが目撃されました。横手警察署の調べによりますと24日午前9時25分ごろ横手市平鹿町浅舞の県道にクマ1頭がいるのを、車で走っていた横手市の20代の男性が目撃しました。クマの体長は約1.5メートルです。クマはその後、西の方向に去ったということです。最も近い民家までは10メートルほどで、警察が注意を呼びかけています。