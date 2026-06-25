世界的にカカオが高騰する中、県内で栽培されたカカオを使用した純国産のチョコレートが完成し、報道関係者にお披露目されました。世界的な気候変動などによりカカオの供給不安が深刻化する中、三重県松阪市に本社をおく辻製油が、これまでの食品製造で培った知見を生かし、2021年から多気郡多気町の複合型リゾート施設VISON内のハウスで、カカオの研究栽培に取り組んでいます。辻製油の施設で発酵乾燥させ、初めての収穫から4年を