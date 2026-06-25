今月19日、東京都内の小学校で起きた火災を受け、三重県教育委員会は県内すべての小・中学校と高校などに、火災発生時の避難経路の再確認など安全対策の徹底を求める通知を出しました。東京都北区の区立滝野川第三小学校で発生した火災は、約200平方メートルが燃え、児童や教職員ら11人が煙を吸うなどして病院に搬送されました。火元は校舎4階の音楽準備室と見られています。この火災を受け、三重県教育委員会は24日、県内すべての