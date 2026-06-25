伊勢神宮の別宮、三重県志摩市磯部町の伊雑宮で24日、900年以上続く伝統の「御田植祭」が行われました。伊雑宮の御田植祭は日本三大御田植祭の一つで、平安末期から鎌倉初期が起源と言われ、国の重要無形民俗文化財に指定されています。はじめに行われた「竹取神事」では、男衆約30人が水田に入り、泥を投げ合ったり相撲をとったりしながら、五穀豊穣や豊漁の御利益があるとされる約15メートルの竹が倒されると、「エンヤー」と声