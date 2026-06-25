25日午前7時30分ごろ、青森県で最大震度6強を観測する強い地震がありました。山形県内でも最大震度４を観測しています。 JR東日本によりますと、地震の影響で東北新幹線は運転を見合わせていましたが、東京～仙台間は午前9時30分に上下線で運転を再開しました。これに伴い、山形新幹線の東京～福島間の上下線も同じ時刻に運転を再開しました。