午前９時時点で呉市・安芸高田市に高齢者等避難が発令されています。 警戒レベル３ 高齢者等避難（洪水） ■呉市 山手１丁目 ２１７世帯３９３人 焼山政畝２丁目 ２３７世帯４５９人 焼山西２丁目 １７７世帯３４６人 焼山西３丁目 ２８１世帯６１７人 焼山中央１丁目 ２３８世帯４６０人 焼山中央２丁目 １９５世帯４１７人 焼山北１丁目 １３４世帯２８７人 焼山北３丁目 ４６７世帯９２３人 押込４丁目