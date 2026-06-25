震度5強を観測した青森県三戸町の役場などによりますとけが人などの情報は現在入っていないということです。役場の担当者によりますと、役場内にあるエレベーター1基が地震発生直後に止まったということですが、およそ1時間半後に運転再開されたということです。三戸町の役場は今後、連絡会議を開き被害状況の情報収集に努めるとしています。